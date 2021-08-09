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Дороги к школам и больницам продолжают ремонтировать в Псковской области

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» особое внимание уделяется трассам и магистралям, ведущим к медицинским учреждениям, школам, детским садам, а также туристическим местам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Организация быстрого и безопасного подъезда к лечебным учреждениям - приоритетная задача дорожников, отметили в комитете. От скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей. За два года реализации нацпроекта в России уже отремонтировали более 800 дорог, ведущих к медучреждениям, а в 2021 году работы пройдут на 400 таких участках региональных и муниципальных автодорог общей протяженностью более 1,1 тысячи километров.

Так, в городе Остров Псковской области в текущем году отремонтировали дорогу на переулке Горном, которая ведет к больничному городку. Протяженность переулка составляет 400 метров. Дорога относится к V технической категории и имеет грунтовое покрытие.

«Дорога востребованная и очень важная. Она соединяет центральную городскую магистраль – улицу Островских Молодогвардейцев – с больничным городком. По ней люди идут и едут на работу, в поликлинику и больницу, к месту жительства», – отметила заместитель главы администрации района Юлия Колпинская.

Кроме того, участок автомобильной дороги Старый Изборск – Палкино – Остров отремонтировали в этом году благодаря нацпроекту. Также нормативное состояние привели участок трассы протяженностью около 6,8 км между деревней Цыплята и поселком Палкино.

«При выборе дорог для ремонта по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" мы в первую очередь обращаем внимание на состояние дорожного полотна, интенсивность движения, а также на близость важных социальных и туристических объектов. В этом году уже введена в эксплуатацию после ремонта дорога Старый Изборск – Палкино – Остров, которая соединяет один из древнейших городов России, форпост западных рубежей нашего государства, Старый Изборск, и два районных центра: Палкино и Остров», – рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Всего в 2021 году благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 84 субъектах Российской Федерации в нормативное состояние приведут более 16 тысяч километров автодорог.