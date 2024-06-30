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В Госдуму внесут проект об освобождении инвалидов от транспортного налога

23.09.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение парламента законопроект об освобождении на федеральном уровне всех инвалидов, имеющих транспортные средства (ТС) по медицинским показаниям, от уплаты транспортного налога.

«Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 358 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на предоставление на федеральном уровне всем инвалидам и детям-инвалидам, имеющим автотранспортные средства по медицинским показаниям, меры поддержки в виде освобождения от уплаты транспортного налога», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В ней уточняется, что 2004 году в связи с введением новой системы предоставления мер соцподдержки инвалиды потеряли право на получение автотранспортных средств и материальных компенсаций за них из бюджетных средств, а средства для передвижения были исключены из предусмотренного Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» перечня технических средств реабилитации инвалидов. В настоящее время инвалиды и родители детей-инвалидов, нуждающихся в транспортном средстве по медпоказаниям, вынуждены покупать автомобили за свой счет, пишет РИА Новости.

«На федеральном уровне данная категория инвалидов и детей-инвалидов не освобождена от уплаты транспортного налога, что является необоснованным несправедливым, ставит их в неравное положение с другими инвалидами, которые получили автомобили по медицинским показаниям бесплатно либо с компенсацией и освобождены от уплаты транспортного налога на федеральном уровне», — поясняется в документе.

Субъекты РФ согласно статье 356 Налогового кодекса наделены полномочиями по установлению льгот по транспортному налогу, в том числе в отношении транспортных средств инвалидов. В большинстве регионов инвалиды освобождены полностью или частично от уплаты транспортного налога. Однако, имеются субъекты РФ, в которых инвалиды, приобретшие транспортные средства по медпоказаниям за собственный счет, от уплаты транспортного налога не освобождены, заключается в пояснительной записке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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