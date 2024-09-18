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Игорь Дитрих: Дороги у нас улучшаются из года в год

Из года в год дороги в Псковской области становятся все лучше. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике, депутат по округу №11 Игорь Дитрих сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Дороги у нас из года в год делаются и улучшаются. В моем округе в прошлом году гремела дорога от Великих Лук до Локни, гремела в натуральном смысле. Вовсе не в позитивном. Сейчас мы видим, сколько уже сделано. Ремонтируются также и мосты», – сказал Игорь Дитрих.

Он уточнил, что общается с псковскими водителями, и уже сейчас слышит от них, что по этой дороге можно будет быстрее добраться из Великих Лук в Псков, чем по федеральным трассам.