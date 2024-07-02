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В России предложили ввести новые штрафы для водителей

В России захотели ввести новые штрафы для водителей. Речь идет о пользовании за рулем какими-либо устройствами, следует из опубликованного Минтрансом законопроекта.

В министерстве предложили запретить водителям «пользоваться во время движения каким-либо устройством, ‎не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления машиной во время движения».

Как говорится в документе, исключения составят всевозможные карты и навигаторы. «За исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения», — следует из проекта постановления.

На сегодняшний день запрет касается только разговоров по телефону водителями — камеры фиксируют нарушение, когда замечают смартфон у уха автомобилиста. Теперь же предложили расширить перечень до «всех устройств».

Запрет может коснуться электронных сигарет и вэйпов. Как пояснили каналу в Национальном автомобильном союзе, штраф может составит полторы тысячи рублей, пишет Lenta.ru.

Проект находится на этапе публичного обсуждения, дорабатывать его планируют до 10 октября.

По данным канала, также обсуждается вопрос о запрете курения обычных сигарет за рулем, но, вероятно, его придется рассматривать отдельно.