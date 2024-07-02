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АвтоМир / За рулём

Штрафовать за опасное вождение могут начать в 2024 году

23.09.2024 18:40|ПсковКомментариев: 0

В Госдуме готовы поддержать поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За необоснованные перестроения в потоке машин, резкое торможение без причины, несоблюдение безопасной дистанции, повлекшие создание аварийной ситуации, предложили штрафовать или лишать прав. Такие поправки в КоАП планируют поддержать в Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Штрафы могут появиться уже в этом году, однако опрошенные эксперты считают существующее определение опасного вождения неточным и размытым, из-за чего предрекают вал обжалований судебных решений.

Закон с историей

Дорожные «учителя», «воспитатели», «игроки в шашечки» — как только не называют лихачей и автохамов, которые провоцируют нервные и аварийные ситуации. Правила дорожного движения содержат определение опасного вождения, которое водителям запрещается. Но штрафов за это до сих пор не предусмотрено, хотя ввести их предлагали неоднократно.

В 2016 году одновременно с изменением ПДД Правительство вносило поправки в КоАП, но Госдума отклонила законопроект, указав на «элементы правовой неопределенности» в формулировке опасного вождения, что могло создать широкое поле для трактовки правонарушения. В 2021 году похожий законопроект разработали сами депутаты, но его не поддержал уже кабмин — не понравилось, что штрафовать планировали в том числе на основании видеозаписей с маневрами лихачей в интернете. Год назад поправки в КоАП все-таки внесли в Госдуму, но профильный Комитет по госстроительству и законодательству их отклонил, ссылаясь на отзыв кабмина.

Депутаты замечания учли, переписали законопроект — и внесли обновленную версию в июне 2024 года. Нарушителям придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей. За повторное игнорирование ПДД предусмотрено лишение права управления транспортным средством на один-три месяца. Правительство поддержало законопроект при учете одного небольшого замечания, следует из размещенного в электронной базе Госдумы документа.

За что поплатится лихач

Опасное вождение, согласно ПДД, это неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если они повлекли возникновение ситуации, при которой движение транспортного потока создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения машин, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба, пишет «Парламентская газета».

Под штраф попадают следующие маневры. Активные перестроения при интенсивном движении, когда все полосы заняты — так называемые «шашки». Несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала. Отказ уступить дорогу при перестроении транспорту, который имеет преимущество. За необязательные резкие торможения и создание препятствий обгону.

Как будут штрафовать

Во внесенных ранее версиях законопроекта указывали, что составлять протоколы об административных правонарушениях судьи и сотрудники МВД смогут на основании материалов дорожных камер и других технических средств фиксации правонарушений. В рассматриваемом сейчас документе о способах фиксации нарушения ПДД не говорится. Каждый штраф будет назначаться «в ручном режиме», рассказал соавтор законопроекта, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Никаких автоматически выписанных протоколов и штрафов! — заверил он. — Данные с уличных камер могут стать лишь отправной точкой для начала разбирательства, решение же в каждом случае будет принимать только ответственное должностное лицо».

Данное в ПДД определение опасного вождения не раз критиковали эксперты. Если строго ему следовать, то можно каждого второго водителя в потоке ловить — не хватит ни камер, ни инспекторов, сказал нашему изданию вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Определение не идеальное, согласился депутат Нилов: «При обсуждении ко второму чтению будем приглашать представителей МВД, ГИБДД, Минтранса, чтобы скорректировать текст правил».

Когда оформят первые протоколы

Нарушения, о которых идет речь, все чаще осуществляются автомобилистами умышленно, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Опасное вождение в 80 процентах случаев является причиной возникновения аварийных ситуаций, а также угрожает жизни и здоровью людей, уверен Ярослав Нилов.

Законопроект планируют рассмотреть и поддержать на ближайшем заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, которое запланировано на 23 сентября. После этого его в первом чтении рассмотрят на пленарном заседании. Штрафы, если их поддержат парламентарии и одобрит президент, могут появиться уже в этом году, считает Нилов.

«Мы и так сильно задержались с введением регулирования, — заключил он. — Нужно вводить ответственность для лихачей, нарабатывать правоприменительную практику, при неукоснительной возможности автовладельцев защищать свои права и в случае необходимости обжаловать решение».

Теги: #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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