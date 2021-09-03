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Более 60 фонарей установили на дороге в Псковском районе

Почти на 2-х километрах дороги в Псковском районе установили новые светодиодные энергоэффективные светильники по нацпроекту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Так, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» осветили более 1,6 километров дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино – Краколье, которые проходят по деревне Ершово.

На работы было выделено почти 8,8 миллионов рублей из областного бюджета. На эти средства подрядчик установил 60 металлических опор, проложили почти 2 километра электрических проводов и кабеля, установил 61 светодиодный энергоэффективный светильник, установили на опорах освещения 60 металлические пластины с вертикальной дорожной разметкой.

В 2019 году году благодаря нацпроекту был отремонтирован участок трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино – Краколье, проходящий через Ершово, а на пешеходном переходе оборудовали импульсный светофор Т7.