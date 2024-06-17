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Стали известны марки автомобилей, которые чаще других отзывали в России

Автомобили марок Kia, Volkswagen и Toyota чаще всего попадали под отзывные кампании в России с 2022 года, на их долю пришлось 46% от всех отозванных машин, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных Росстандарта.

С начала 2022 года по 28 марта этого года в России были проведены 53 отзывные кампании, в которых приняли участие 714,4 тысячи автомобилей 29 автомобильных марок.

В первой тройке по количеству отозванных машин оказались корейская Kia (140 848 штук), немецкий Volkswagen (99 822 штуки) и японская Toyota (88 627 штук, в том числе Lexus), их доля от общего количества автомобилей составила 46%.

В первую пятерку также вошли китайский Haval (87,2 тысячи штук) и отечественная Lada (80,1 тысячи штук). Следом идут немецкие Mercedes-Benz (51,6 тысячи штук) и BMW (42,8 тысячи штук), а также принадлежащая Volkswagen Group Skoda (33,6 тысячи штук).

Среди причин, по которым отзывались машины, указываются неисправность программного обеспечения, возможные неисправности некоторых систем безопасности, неисправность топливной системы, отсутствие устройства вызова экстренных служб.