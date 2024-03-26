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Ямочный ремонт в Островском районе начнут в апреле

С улиц и дорог в Острове убирают песок, ямочный ремонт начнётся в апреле. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«С уходом снежного покрова и первыми погожими днями началось наведение чистоты и порядка на городских пространствах Острова. Силами подрядной дорожной организации убирается песок с проезжей части и тротуаров, коммунальщики наводят чистоту на парковых территориях и скверах, дворники управляющих компаний - во дворах», - рассказал Дмитрий Быстров.

К общественно-полезному труду приобщается и молодёжь: волонтёры тоже борются с бытовым мусором. Неравнодушные жители, коллективы городских предприятий и муниципальных организаций также готовятся внести свой вклад в преображение города, по традиции в апреле начнётся месячник по благоустройству и пора общественных субботников.

На региональных дорогах происходит механизированная очистка.

«Так ожидаемый и востребованный противоаварийный ямочный ремонт износившегося за зимний период дорожного полотна начнётся в первых числах апреля при наступлении благоприятных для этого процесса погодных условий с применением битумной эмульсии. К гарантийному и капитальному ремонту дорог подрядчики приступят сразу после запуска асфальтобетонного завода», - добавил глава района.