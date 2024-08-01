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Работы по расширению трассы «Псков» перемещаются под Гатчину

После сдачи участка в 12 километров на границе Лужского района Ленинградской области и Плюсского района Псковской области, основные работы на федеральной дороге Р-23 сосредоточатся в Гатчинском районе.

Фото: Telegram-канал Dorogi_lo

Следующие этапы расширения федеральной трассы Р-23 «Псков» затронут Гатчинский район Ленинградской области. Как сообщает телеграм-канал Ленавтодора, к сентябрю 2028 года до шести полос увеличится пропускная способность магистрали у деревни Лядино. Здесь же появится обход у села Никольское. Также работы по расширению развернутся на участках трассы «Псков» от Мшинской в сторону деревни Батово, пишет 47news.ru.

Накануне, 8 августа в Низово губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и министр транспорта России Роман Старовойт открыли новый 12-километровый участок федеральной трассы в Лужском районе недалеко от границы с Псковской областью. До этого после реконструкции был открыт участок от Городца до Межозерного.