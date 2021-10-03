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Псковичам посоветовали посещать МРЭО во второй половине дня

Самым востребованным временем обращения в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области является первая половина дня с 8.30 до 12.30. В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области представлен в таблице:

Вторник Среда (1 и 3 среда месяца - до 12.30) Четверг Пятница Суббота Часы работы 8.30-18.15 8.30-18.15 8.30-18.15 8.30-18.15 8.30-17.00 Перерыв 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00

В ведомстве также добавили, что наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг подается в подразделении во вторник и субботу.

«Рекомендуем планировать время посещения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области с учетом загруженности подразделения во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - обратились к псковичам в ГИБДД.