Псковичам посоветовали посещать МРЭО во второй половине дня

Самым востребованным временем обращения в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области является первая половина дня с 8.30 до 12.30. В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области представлен в таблице:
|
|
Вторник
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Среда
(1 и 3 среда месяца - до 12.30)
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Четверг
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Пятница
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Суббота
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Часы работы
|
8.30-18.15
|
8.30-18.15
|
8.30-18.15
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8.30-18.15
|
8.30-17.00
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Перерыв
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12.30-14.00
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12.30-14.00
|
12.30-14.00
|
12.30-14.00
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12.30-14.00
В ведомстве также добавили, что наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг подается в подразделении во вторник и субботу.
«Рекомендуем планировать время посещения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области с учетом загруженности подразделения во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - обратились к псковичам в ГИБДД.