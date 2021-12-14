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Госдума приняла закон об идентификации по водительским правам

Госдума приняла закон, позволяющий финансовым и другим организациям, осуществляющим операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов в упрощенном порядке. Сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. После вступления документа в силу им смогут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.

Упрощенная процедура допускает использование водительских прав для удостоверения личности, их номер указывается в дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации, передает РИА Новости.

Сейчас вспомогательными документами считаются номера СНИЛС или ИНН.

Кроме того, закон предоставляет указанным организациям право с согласия клиента или его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений и их обновления.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.