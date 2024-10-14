АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пострадавшая в смертельном ДТП женщина находится в великолукской больнице в тяжелом состоянии

Мать и пятилетний ребенок, пострадавшие в смертельном дорожно-транспортном происшествии в деревне Алоль Пустошкинского района 14 октября, сейчас находятся в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы. Об корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Как сообщили в комитете, мама в тяжёлом состоянии, а ребёнок в удовлетворительном.

Напомним, в результате ДТП погибли водитель Chevrolet и двухлетний ребенок. Виновник ДТП не пострадал.