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По уточненной информации, один из детей выжил в смертельном ДТП в Пустошкинском районе

По уточненной информации, 5-летний мальчик выжил в смертельном дорожно-транспортного происшествии, которое произошло 14 октября в деревне Алоль Пустошкинского района. Ребенок находится в травматологическом отделении Великолукской городской больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Напомним, по предварительной информации, водитель автомобиля Kia K5, мужчина 1983 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt, в котором находились четыре человека, среди которых двое малолетних детей.

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В результате ДТП погибли водитель Chevrolet и 2-летняя девочка. Женщина-пассажир была госпитализирована в медицинское учреждение. Виновник ДТП - водитель автомобиля Kia K5 - жив, не госпитализирован, находится на месте аварии. Признаков алкогольного опьянения не выявлено.