Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Госрегулирование цен на услуги такси: "за" и "против"». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
С развалом Советского союза закончилась эпоха государственной службы такси, и началось время частного извоза. Еще в 90-е годы появились так называемые «бомбилы» - водители частного такси, занимающиеся нелегальным извозом. Они сами определяли цены на поездки.
После рынок такси стал более организованным, на смену частникам пришли службы с частными автопарками. Тогда ценообразование было произвольным и диктовалось исключительно желанием владельца таксопарка заработать. Цены порой были неоправданно высокими, и такси пользовались по крайней необходимости.
На данный момент россияне чаще всего пользуются интернет-службами заказа такси. С приходом таких сервисов, цены на поездки резко упали, такси превратилось в более массовую услугу.
Однако по данным Росстата, цены на такси бьют исторические рекорды. По итогам I полугодия 2023 года цены приблизились к 33 рублям за 1 км пути. Эксперты, отмечают, что цены продолжат расти из-за нового закона о такси, который будет действовать с 1 сентября. Именно поэтому на днях в Госдуме прозвучало предложение ввести госрегулирование цен на услуги такси. Крупные сервисы уже отметили, что такая мера повлияет на отток опытных водителей из отрасли, так как эта деятельность будет для них нерентабельной. Такси снова станет роскошью, ведь на всех клиентов не хватит водителей, как это бывало в советское время.
Есть ли смысл в госрегулировании цен на услуги такси? Как это повлияет на участников рынка такси? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».
По словам президента Торгово-промышленной палаты региона Владимира Зубова, сейчас на повышение стоимости поездок на такси повлиял рост инфляции, а следовательно подорожание топлива и запчастей. На его взгляд, логичнее было бы усмотреть корпоративное регулирование цен, а также антимонопольный контроль.
На формирование цен влияет спрос и предложение, объясняет заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Государству нельзя влиять на процессы рыночной экономики.
Госрегулирование поможет избежать неоправданного повышения стоимости поездок на такси во время ажиотажного спроса, считает исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
Какие факторы влияют на ценообразование услуг такси, рассказал руководитель официального сертифицированного таксопарка Яндекс.Такси ООО «Манхэттен Про» Игорь Смирнов.
По его словам, государство могло бы определить только минимальную стоимость поездок на такси, но ограничивать цены нельзя, так как они зависят от обоснованных алгоритмов.
Госрегулирование приведет к тому, что услуга такси станет недоступной, как это было в советское время, утверждает директор холдинга NPN Игорь Савицкий, который запустил один из первых таксопарков в Пскове. По его мнению, сейчас гораздо важнее регулировать техническое состояние машин, на которых осуществляются перевозки, а также создать четкое разделение ответственности между работодателем и таксистом.
Ценообразованием услуг такси давно занимается не перевозчик, а алгоритмы: в течение дня стоимость поездки по одному и тому же маршруту может увеличиваться даже в 2-3 раза, в зависимости от загруженности дорог, времени суток, погоды и спроса. Все это объективные факторы.
Если ввести госрегулирование цен, то отрасль станет нерентабельной, водители-профессионалы будут уходить, таксисты-частники, напротив, придут, уровень сервиса снизится.
Государство должно работать над повышением транспортной доступности, но гораздо важнее развивать при этом общественный транспорт, а не регулировать цены на такси.
Анастасия Сливинская