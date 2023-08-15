АвтоМир / За рулём

Госрегулирование цен на услуги такси: «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Госрегулирование цен на услуги такси: "за" и "против"». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С развалом Советского союза закончилась эпоха государственной службы такси, и началось время частного извоза. Еще в 90-е годы появились так называемые «бомбилы» - водители частного такси, занимающиеся нелегальным извозом. Они сами определяли цены на поездки.

После рынок такси стал более организованным, на смену частникам пришли службы с частными автопарками. Тогда ценообразование было произвольным и диктовалось исключительно желанием владельца таксопарка заработать. Цены порой были неоправданно высокими, и такси пользовались по крайней необходимости.

На данный момент россияне чаще всего пользуются интернет-службами заказа такси. С приходом таких сервисов, цены на поездки резко упали, такси превратилось в более массовую услугу.

Однако по данным Росстата, цены на такси бьют исторические рекорды. По итогам I полугодия 2023 года цены приблизились к 33 рублям за 1 км пути. Эксперты, отмечают, что цены продолжат расти из-за нового закона о такси, который будет действовать с 1 сентября. Именно поэтому на днях в Госдуме прозвучало предложение ввести госрегулирование цен на услуги такси. Крупные сервисы уже отметили, что такая мера повлияет на отток опытных водителей из отрасли, так как эта деятельность будет для них нерентабельной. Такси снова станет роскошью, ведь на всех клиентов не хватит водителей, как это бывало в советское время.

Есть ли смысл в госрегулировании цен на услуги такси? Как это повлияет на участников рынка такси? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

По словам президента Торгово-промышленной палаты региона Владимира Зубова, сейчас на повышение стоимости поездок на такси повлиял рост инфляции, а следовательно подорожание топлива и запчастей. На его взгляд, логичнее было бы усмотреть корпоративное регулирование цен, а также антимонопольный контроль.

«Я, как пользователь такси, естественно, заинтересован платить меньше. Только кто меня за меньшие деньги будет возить? Слава Богу, сейчас удалось упорядочить цены на такси в больших городах, потому что появилась конкуренция и появились агрегаторы. Цены на поездки снизились в разы. Мне всегда кажется, что должно быть какое-то корпоративное регулирование цен и контроль со стороны специальных контролирующих органов, которые контролируют службу такси. И с точки зрения ценообразования тоже должны быть установлены предельные, логически обоснованные тарифы. Скорее всего, сейчас поводом для повышения стало два фактора: инфляция, которая сейчас, к сожалению, прогрессирует в России, и подорожание топлива, запчастей и всего остального, в связи с инфляцией. Если государству удастся эти многофакторные критерии объединить, и оно сумеет грамотно повлиять на этот рынок - было бы замечательно. Но, к сожалению, в логичность и учет многофакторности в данном процессе я не очень верю. Поэтому считаю, что, как говорил великий Черномырдин: "Хотели как лучше, а получилось как всегда"».

На формирование цен влияет спрос и предложение, объясняет заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Государству нельзя влиять на процессы рыночной экономики.

«Ключевое слово - рынок. На цену влиять нельзя. На цену влияет спрос и предложение, рыночная экономика в этом и заключается. Когда государство начинает регулировать цены, это не рыночная экономика».

Госрегулирование поможет избежать неоправданного повышения стоимости поездок на такси во время ажиотажного спроса, считает исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Госрегулирование - это, в целом, неплохо. Оно необходимо, чтобы избегать спекулятивного увеличения цен, особенно в такие пиковые дни, как Новый год».

Какие факторы влияют на ценообразование услуг такси, рассказал руководитель официального сертифицированного таксопарка Яндекс.Такси ООО «Манхэттен Про» Игорь Смирнов.

«Количество свободных автомобилей на линии в регионе, количество поступивших или поступающих заказов в данную минуту и на протяжении последних 10 минут, погодные условия, сезонность».

По его словам, государство могло бы определить только минимальную стоимость поездок на такси, но ограничивать цены нельзя, так как они зависят от обоснованных алгоритмов.

«Если говорить про мое экспертное мнение, мне кажется, что смысл вводить какое-то ценообразование есть только с одной стороны - это минимальная планка. Ограничивать стоимость нельзя. Почему? Потому что это рынок. Спрос рождает предложение. Цена динамическая и зависит от спроса. Выше спрос - выше цена. Это нормально».

Госрегулирование приведет к тому, что услуга такси станет недоступной, как это было в советское время, утверждает директор холдинга NPN Игорь Савицкий, который запустил один из первых таксопарков в Пскове. По его мнению, сейчас гораздо важнее регулировать техническое состояние машин, на которых осуществляются перевозки, а также создать четкое разделение ответственности между работодателем и таксистом.

«Во первых, я такой старый, что помню советскую власть, где было госрегулирование цен на такси. Был такой период, что за рубль можно было по городу проехать, но обычно два рубля уходило на поездку. Такси было не достать, его можно было поймать. Во первых, его было не вызвать, телефонов у российских, советских граждан не было, только у высокопоставленных чиновников. А второе: такси просто не было в наличии. И чтобы вообще прокатиться на такси, нужно было с таксистом провести переговоры, пообещать ему двойной тариф, тройной. Таксистам было не до пассажиров. Это все, когда было госрегулирование, к которому сегодня призывает наша уважаемая Государственная Дума. Ни к чему хорошему это не приведет. Повышение цен, отсутствие услуг такси на рынке, эта услуга станет недоступной. Другое дело, что должен быть закон о такси, который должен регламентировать состояние транспорта, потому что машины, на которых мы сегодня ездим, находится в недопустимом состоянии. Такой транспорт в перевозках участвовать не должен. Второй закон - закон о разделении ответственности между работодателем и таксистом. Это должен быть четкий закон, за что отвечает водитель, а за что - организация. Это чрезвычайно важные законы».

Ценообразованием услуг такси давно занимается не перевозчик, а алгоритмы: в течение дня стоимость поездки по одному и тому же маршруту может увеличиваться даже в 2-3 раза, в зависимости от загруженности дорог, времени суток, погоды и спроса. Все это объективные факторы.

Если ввести госрегулирование цен, то отрасль станет нерентабельной, водители-профессионалы будут уходить, таксисты-частники, напротив, придут, уровень сервиса снизится.

Государство должно работать над повышением транспортной доступности, но гораздо важнее развивать при этом общественный транспорт, а не регулировать цены на такси.

Анастасия Сливинская