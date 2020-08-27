Успение Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. ФОТО

В праздник Успения Пресвятой Богородицы митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
Его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Иоанн (Лудищев), наместник Сретенского монастыря города Москвы, и братия Печерской обители в священном сане.
За богослужением молились прихожане и паломники, сообщает пресс-служба Псковской епархии.
По запричастном стихе митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.
Фото: пресс-служба Псковской епархии