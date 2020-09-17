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Праздник иконы «Неопалимая купина» прошел в Пскове. ФОТО

Сегодня на территории пожарной части №1 в Пскове состоялось торжественное построение и праздничное богослужение, посвященное иконе Пресвятой Богородицы «Неопалимая купина».

Богослужение возглавил настоятель подворья Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий. Священнослужители подворья совершили молебен. По окончании службы они по традиции освятили пожарные автомобили и помещения пожарного депо.

У псковских пожарных традиция особого почитания образа «Неопалимой Купины» утвердилась с 1992 года. На церемонии открытия пожарной части на улице Коммунальной настоятель Псковско-Печорского монастыря архимандрит Тихон (Секретарёв) подарил икону личному составу. С тех пор стало каждый год 17 сентября здесь проходит торжественное богослужение.