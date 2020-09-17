Церковь / События

Псковичам расскажут про поминальные книги XVII-XVIII веков

В ближайший четверг, 1 октября, в 18.00 состоятся очередные беседы при храме святого благоверного князя Александра Невского. Тема: «Псковские синодики – поминальные книги 17-18 веков».

Лекцию читает псковский краевед, старший научный сотрудник Псково-Изборского музея-заповедника Арсений Постников.

Синодик – очень важная для православного человека книга, куда он может записывать имена своих почивших близких для поминовения их в домашней молитве или во время богослужения, а также имена родных людей, ныне живущих, желая высказать свою заботу о них, уповая на Господа в том, чтобы привел их на добрый путь жизни. Синодики – книги, содержащие записи имен об упокоении, были широко распространены в русском народном обиходе. Чтение синодиков, то есть поминовение почивших за богослужением и во время домашних молитв – это молитвенная связь поколений, живых и умерших.

Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (ул. Максима Горького, д. 67).

Справки по телефонам: (8112) 74-79-18 или 72-14-41.