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«Покровский торг» в Пскове отменили в связи с карантинными ограничениями

Осенняя ярмарка «Покровский торг», которую планировалось провести в ближайшую субботу на Подворье Псково-Печерского монастыря, отменена в связи с предписанием Роспотребнадзора.

Ведомство не согласовало проведение ярмарки в связи с подъемом заболевания коронавирусной инфекцией в Псковской области и продлением ограничительных мер до 1 ноября 2020 года, сообщается на официальной странице Подворья в соцсети «ВКонтакте».

Настоятель подворья Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий выразил сердечную благодарность всем, кто планировал участие в осенней ярмарке «Покровский Торг», приуроченной к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.