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Все о Крещении: смысл праздника, традиции и как его отметят в Пскове

Крещение Господне - один из самых древних христианских праздников, восходящий к временам апостолов, и таинству, связанному с преображением, духовным возрождением человека. 19 января его по традиции будут широко отмечать во всех храмах Псковской епархии.

В преддверии Крещения мы выяснили, в чем духовная значимость этого дня, что обязательно стоит сделать в Крещение верующему человеку, а от чего можно отказаться, узнали о том, как праздновали Богоявление двести лет назад, и собрали информацию о том, где и когда можно будет набрать освященной воды в Пскове, а также где будут оборудованы купели для жителей региона.

Зачем Бог крестился

19 января из года в год православные христиане вспоминают крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. Может возникнуть вопрос: а зачем Бог-Сын крестился? «Бог сказал: "Так надлежит нам исполнить всякую правду". То есть Господь, вочеловечившись, показывает нам, как проходить путь, который надлежит пройти каждому человеку, который общается со Христом - от рождения и крещения к смерти, воскресению и вознесению к Богу, - объясняет насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, иеромонах Анастасий (Байков). - Иисус Христос был безгрешен, Ему не было необходимости очищаться от грехов, а Крещение проходило в знак того, что человек хочет и может от них очиститься, покаяться, изменить свой образ жизни. Иоанн Предтеча именно с этой мыслью крестил людей и призывал их быть готовыми к пришествию Спасителя, исправив все, перед тем, как придет Бог».

Отец Анастасий напоминает, что праздник несет в себе два важных смысла. Во-первых, Крещение - это определенный этап земной жизни Бога-Сына. До этого он жил как обычный человек, не совершая явных чудес, но затем - отправляется в пустыню и оттуда выходит на открытую проповедь, творит чудеса и выходит на свое служение длинной в три с половиной года, известное нам по Евангелию.

Второй смысл праздника заключается в том, что в этом событии явилась Пресвятая Троица. Именно поэтому у праздника есть другое название - Богоявление. Люди увидели Бога-Сына, который крестится в водах Иордана, на Него сошел Дух Святой в виде голубя, и был слышен голос Бога-Отца, который говорил: это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

«Когда человек идет на богослужение в день Крещения, когда он набирает святую воду, воспоминаются эти события и призыв Иоанна Предтечи о покаянии, о том, чтобы подготовиться к принятию Бога, - говорит отец Анастасий. - Ведь в нашу жизнь Бог тоже приходит. И мы тоже когда-то крестились, и таинство Крещения человека тоже происходит с воспоминанием этого события: как Господь крестился, так и мы крестимся. Погружение в воду - это символическое действо: с одной стороны, ты умираешь для старой жизни, погружаешься в воду, как бы тонешь, а с другой - воскресаешь, оживаешь, выходишь из воды для новой жизни со Христом».

По словам насельника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, главное в этот день для верующего - прийти на богослужение в храм, снова прожить вместе со всей церковью эти события, исповедоваться и причаститься Святых Христовых Тайн, и «приложить усилия, чтобы действительно наше Крещение, которое прошло когда-то давно, все-таки прошло не зря, и чтобы те божественные дары, которые Господь нам дал, в этом таинстве, мы не потеряли, а наоборот - приумножали через покаяние, самоисправление и общение с Богом».

В Крещение Господне совершается длинная праздничная служба и особый чин Великого освящения воды (он, кстати, совершается и в день накануне праздника, после божественной литургии). Крещенскую воду обычно запасают на весь год. Пить ее можно, разбавляя, понемногу, натощак. Хранится она достаточно долго, но лучше не ставить ее на солнце, советует отец Анастасий.

«Такая вода имеет благодатное освящение, - говорит иеромонах. - Благодать - это божественная сила, мы к ней приобщаемся через таинства, молитвы и священнодействия церкви. Эта освященная вода помогает, ограждает от злых сил, укрепляет и освящает нас».

Но стоит понимать: употребление крещенской воды или купания в проруби само по себе не сделает вас ближе к Богу: каждому дается по вере. «Есть такие мудрые слова: «Бог нас без нас не спасает», - поясняет отец Анастасий. - Должно быть доброе произволение человека, который следует заповедям, и хоть какие-то усилия».

Царь парадов

Фото: rugard.ru

Наши современные представления о Крещении во многом не соответствуют тому, как этот праздник отмечался до революции.

На самом деле в XVII-XIX веках окунание в купель не было неотъемлемой частью крещенских обычаев. В паломнической службе «Подворье» в Пскове рассказывают, что, скорее, традиционными считались парады.

Так, в Москве XVII века крещенское утро начиналось со звона колоколов, шествия государя из царских палат к Красному крыльцу, богослужения в Успенском соборе и крестного хода на Москву-реку к вырубленной там во льду иордани – крестообразной проруби, месту водосвятия.

Над прорубью устанавливали временную часовню для совершения молебна и водоосвящения – так называемую иорданскую сень. Рядом с сенью устанавливали еще и царское место – оно имело вид «небольшого круглого храма с пятью главами, сделанными из слюды с золочеными крестами». Достигнув иордани, шествие останавливалось и размещалось на льду реки в строгом порядке. Непосредственно у проруби находились духовенство, царь со своими приближенными и воины. Остальные участники торжества заполняли окрестные берега Москвы-реки.

Во время великого освящения воды все, от самого государя до простых людей, стояли без головных уборов. А патриарх, освятив воду, «серебряным ведром черпал ее из иордани и подавал келарю; потом он наполнял также государеву стопу, которую относили во дворец и здесь кропили святою водою иконы. Затем, трижды осенив государя крестом, патриарх кропил его святою водою и поздравлял с торжеством. После того два архимандрита кропили знамена и войска, стоявшие по Москве-реке». После этого крестный ход возвращался в Успенский собор. И на протяжении всего пути патриарх кропил народ святой водой.

Когда столица переместилась в Петербург, ритуал не потерял своей торжественности и продолжительности. При Елизавете устраивали сразу две иордани – на Неве у Зимнего дворца и на Ружейном канале. На Неве строили временную деревянную церковь высотой около 8 метров. К десяти утра у Зимнего дворца выстраивались полки армии, гвардии и флота. В парадных залах собирались приглашенные, а к 11 часам проходил большой выход императорской семьи в дворцовую церковь Спаса нерукотворного образа. Литургию служил митрополит.

Затем шествие выходило на набережную. Начинался молебен, и когда митрополит опускал в воду крест, пушки Петропавловской крепости давали 101 залп. Войска салютовали ружейными выстрелами. По народным верованиям, эта стрельба являлась «знамением громовых ударов, поражающих темных демонов». По завершении водоосвящения митрополит окроплял святой водой знамена и штандарты, императора и всех присутствующих. А затем начинался крещенский парад – мимо императора церемониальным маршем проходили войска. Если температура была не ниже -5 градусов, парад проходил на набережной, если было холоднее – в парадных залах дворца. Крещенский парад называли царем всех парадов.

В 1737 году это действо наблюдал английский врач Дж. Кук: «Во льду проделана квадратная прорубь. Около неё постлано много ковров. Сверху устроен полог. По окончании службы духовенство выходит из церкви и образует процессию, следуя друг за другом соответственно сану, и идут по четыре или по пять в ряд, всего числом в несколько сот человек. Идущие несут большую хоругвь, большой фонарь и большое изображение нашего Спасителя и святых. Они шествуют в таком порядке сопровождаемые знатными и простыми людьми, во главе процессии шествует императрица, и весь путь по реке поют молитвы. Священники вступают за ограду и совершают освящение воды. Когда находят, что вода достаточно освящена, подается сигнал 1200 гвардейцам, которые окружают все это тремя рядами и тут же дают частые залпы, повторяемые трижды; затем стреляют большие пушки с крепости и также троекратно салютуют около 300 орудий».

Крещение: Псков-2021

В храмах Псковской епархии в ожидании праздника активно готовятся к предстоящему Крещению: устанавливаются емкости для воды, продумывается порядок ее получения прихожанами - в настоящее время очень важно предусмотреть все нюансы, чтобы соблюсти требования Роспотребнадзора, связанные с необходимостью противостоять эпидемии COVID-19.

В Свято-Троицком кафедральном соборе освящение воды на Богоявление обычно совершается дважды: накануне, 18 января, в Крещенский сочельник - Чином Великого освящения воды. И второй раз - в день Богоявления, 19 января, на божественной литургии.

В Никольском храме подворья Псково-Печерского монастыря уже установлены баки и система фильтров для очистки воды. После божественной литургии, совершаемой в Покровском храме 18 января (понедельник) и 19 января (вторник) в Никольском храме состоится Великое освящение воды.

В воинском храме святого благоверного великого князя Александра Невского чин великого освящения воды пройдет 18 января, в понедельник, в 6.30, а также 19 января в 00.00 и 09.00 во время божественной литургии. Для прихожан, которые не смогут присутствовать на богослужениях в эти дни, будет организована выдача святой воды в храме с 13.00 18 января и до закрытия храма по расписанию 19 января (до 22.00). В остальные дни до конца недели святую воду будут раздавать в течение всего дня (с 8.00 до 22.00).

В храме Георгия Победоносца (со Взвоза) чин великого освящения воды состоится 18 января, после божественной литургии, которая начнется в 9.30.

Более полную информацию о расписании богослужений и времени, когда в храмах будут выдавать освященную воду, можно найти на официальных страницах псковских храмов в соцсети «ВКонтакте».

В этом году будут организованы крещенские купания. «Наши храмы накопили достаточный опыт проведения религиозных обрядов и праздничных служб в условиях противодействия коронавирусу, - подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - Кроме того, синоптики обещают дальнейшее снижение температуры, поэтому едва ли стоит ожидать большие очереди перед купелями на открытом воздухе».

Он отметил, что это многовековая русская, православная традиция, а учитывая морозы, нужно понимать всю ответственность по обеспечению безопасности всех участвующих в крещенских купаниях. «Как и в предыдущие годы, все организованные купели должны находиться под постоянным наблюдением МЧС и экстренных служб», - добавил Михаил Ведерников.

Адреса крещенских купелей в Псковской области:

- Псков: река Великая, в районе городского пляжа (будут палатки для переодевания, пункт обогрева, горячий чай)

- Великие Луки: река Ловать, Краснофлотская набережная, в районе лодочной станции городского парка культуры и отдыха.

- Гдов: река Гдовка, ул. Слободская 1-я.

- Гдовский район, Юшкинская волость: д. Ветвенник, Чудское озеро

- Гдовский район, Спицинская волость: д. Залахтовье, база отдыха «Тридевятое царство»

- Псковский район, Тямшанская волость: д. Бабаево, карьер Выбуты

- Псковский район, Савво-Крыпецкой мужской монастырь

- Опочка, Варыгинская волость, ДК «Родничок», купель

- Себеж: ул. Замковая, д. 13, купель

Псковские спасатели дали 10 рекомендаций безопасности при крещенских купаниях:

Правило № 1: к зимним купаниям надо готовиться заранее - принимать контрастный душ по вечерам. Можно также обливаться прохладной (холодной) водой по утрам, например, после утренней зарядки. Причем начинать надо с комфортной для тела температуры, постепенно (в течение нескольких месяцев) доводя температуру воды до низких значений. Помогут также ежедневные обтирания махровым полотенцем, смоченным в холодной воде.

Правило № 2: посоветуйтесь с врачом, стоит ли окунаться в прорубь. У людей с хроническими и острыми заболеваниями переохлаждение может спровоцировать состояния, опасные для жизни. Например, у сердечников это может вызвать инсульт, гипертонический криз и другие осложнения.

Правило № 3: за пару часов до купания необходимо плотно поесть. Это даст необходимую в холодную погоду энергию и повысит морозоустойчивость организма.

Правило № 4: категорически запрещается употреблять алкоголь, как до погружения, так и после него! Он негативно влияет на работу сердца и быстро охлаждает организм. Человек в «подпитии» может неправильно рассчитать свои силы, находясь в проруби, что также чревато последствиями.

Правило № 5: перед купанием желательно измерить давление. Если оно выше или ниже нормы, от погружения лучше воздержаться.

Правило № 6: непосредственно перед погружением сделайте небольшую зарядку, чтобы разогреть мышцы (приседания, наклоны, махи руками).

Правило № 7: в сильный мороз при заходе и выходе из купели, стоит заранее приготовить полотенце, положив его на поручни лестницы, поскольку кожа рук может прилипать к металлу и даже к дереву.

Правило № 8: окунаться лучше всего по шею, не замочив голову. Прыжки в воду и погружение с головой увеличивают потерю температуры и могут привести к шоку от холода. И никогда не ныряйте в иордань вперед головой! Не забывайте, что при всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно «промахнуться» и удариться головой об лед.

Правило № 9: плавать в проруби необязательно. Достаточно окунуться в нее 3 раза. У иордани собирается большое количество народа, желающего приобщиться к обряду. Чтобы не создавать людям неудобства, не задерживать их, а также избежать общего охлаждения организма, купаться в проруби нужно не более 1 минуты.

Правило № 10: после купания нужно быстро вытереться полотенцем, надеть сухую теплую одежду и выпить стакан горячего чая с сахаром (медом) и лимоном.

Пожилым людям и маленьким детям медики крещенские купания не рекомендуют. Если все-таки ребенок будет купаться, обязательно страхуйте его во время погружения и выхода из воды.

Напоследок еще раз напомним: купание в проруби - не каноническая составляющая великого праздника. «Таинство Крещения - это таинство погружения, - поясняет настоятель храма святых Жен Мироносиц, иерей Константин Белый. - У многих возникает желание в этот день по примеру Господа-Спасителя тоже окунуться в воду. Однако относиться к этому следует с благоговением, помнить, что эта практика не является обязательной, и не забывать о правилах осторожности. Если вы хотите окунуться - окунитесь, но обязательно с молитвой и, несмотря на разные домыслы, сразу после купания закутывайтесь теплее. Некоторые, окунувшись в прорубь, пытаются еще потом разгуливать по снегу, хвастаясь тем, что они не заболеют. Конечно, это заблуждение. В Священном Писании сказано: не искушай Господа Бога твоего».

С наступающим праздником, псковичи!

Елена Никитина