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Святую великомученицу Варвару чтит Русская православная церковь

Святую великомученицу Варвару (IV в.) чтит Русская православная церковь 17 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Икона святой великомученицы Варвары из Сретенского храма монастыря. Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

«О чудесном явлении святой вмц. Варвары со слов своей мамы рассказывал о. Иоанн (Крестьянкин). Однажды в раннем младенчестве, когда Ванечка тяжело болел и почти умирал, мама, утомленная бессонными ночами и переживаниями о нем, задремала над детской кроваткой и как наяву увидела перед собой неземной красоты девушку, которая обратилась к ней со словами: "А ты мне его отдашь?" Елисавета Иларионовна почувствовала в пришедшей святую великомученицу Варвару. Она в душевном трепете протянула к ней руки и проснулась. А сын после этого начал выздоравливать. С тех пор святая Варвара стала спутницей его жизни, и до конца дней старец ежедневно обращался к ней в молитве», - говорится в сообщении обители.