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Праздничный молебен княгине Ольге. ФОТОРЕПОРТАЖ

Праздничный молебен святой равноапостольной княгине Ольге совершили на Вечевой площади Псковского кремля сегодня, 24 июля.

Мероприятие прошло в День памяти княгини Ольги в рамках псковского международного фестиваля колокольного звона. Молебен возглавил митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов). После был звон-концерт во славу княгини на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора. На звонницу колокольни поднялись и журналисты.

Подробнее о том, как прошел молебен и какой вид открывается звонарям, — в фоторепортаже Александра Елисеева.