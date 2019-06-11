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Митрополит Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова

16 июня, в день Святой Троицы, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Как сообщили ПЛН в Псковской митрополии, богослужебные песнопения исполняли: хор Свято-Троицкого собора (регент Любовь Быкова), молодежный и детский хоры собора. Участниками службы стали многочисленные прихожане и паломники. Митрополиту сослужили настоятель кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский) и местное духовенство.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом. По окончании литургии владыка совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв.

Отметим, что накануне вечером, накануне праздника Святой Троицы, митрополит Тихон возглавил всенощное бдение в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Его высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане. Песнопения всенощного бдения исполнили певчие братского хора Псково-Печерского монастыря (регент инок Олег (Гладышев)) и певчие любительского хора обители (регент диакон Александр Амерханов). За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.