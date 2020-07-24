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Четыре насельника Псково-Печерского монастыря госпитализированы с диагнозом COVID-19

Четыре насельника монастыря госпитализированы, еще десять с легкой и бессимптомной формами COVID-19 изолированы в монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

«Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь силами врачей Управления Роспотребнадзора по Псковской области, Псковской городской больницы и врачей из числа братии монастыря, - отметили в пресс-службе. - В монастырских помещениях ежедневно проводится дезинфекция и соблюдаются все необходимые санитарные меры».

В настоящее время богослужения в Псково-Печерском монастыре проводятся только на монастырских площадях с соблюдением необходимой санитарной дистанции между молящимися. Для прихожан и паломников совершается только общая исповедь.

Митрополит Тихон благодарит сотрудников Роспотребнадзора, псковских врачей и врачей Псково-Печерского монастыря за самоотверженный труд.

Напомним, в последние дни в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители.