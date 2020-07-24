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Традиционный крестный ход на Успение отменяется в Псково-Печерском монастыре

Традиционный крестный ход, который из года в год проходил в Псково-Печерском монастыре на престольный праздник - Успение Пресвятой Богородицы, на этот раз отменен. Информация об этом содержится в сообщении пресс-службы Псковской епархии, посвященном эпидемиологической ситуации в обители.

Отмена крестного хода связана с тем, что в последние дни в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители: четыре насельника монастыря госпитализированы, еще десять с легкой и бессимптомной формами COVID-19 изолированы в монастыре. Заболевшим оказывается вся необходимая помощь. Митрополит Тихон благодарит сотрудников Роспотребнадзора, псковских врачей и врачей Псково-Печерского монастыря за самоотверженный труд.

Добавим, что в настоящее время богослужения в Псково-Печерском монастыре проводятся только на монастырских площадях с соблюдением необходимой санитарной дистанции между молящимися. Для прихожан и паломников совершается только общая исповедь.

На праздник Успения Пресвятой Богородицы богослужения будут проходить в обычном режиме за исключением того, что все они будут совершаться на монастырских площадях под открытым небом.