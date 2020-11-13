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Митрополит Тихон принял участие в заседании Оргкомитета Рождественских образовательных чтений

9 декабря 2020 года в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя под председательством главы Синодального отдела религиозного образования и катехизации епископа Екатеринбургского и Верхотурского Евгения прошло итоговое заседание Оргкомитета XXIX Международных Рождественских образовательных чтений.

В заседании с помощью средств удаленной связи принял участие председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В начале заседания председатель Оргкомитета передал благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — председателя Международных Рождественских образовательных чтений.

Главной повесткой стало обсуждение исполнения решения Священного Синода от 8 декабря 2020 года. Синод постановил проработать вопрос организации проведения Международных Рождественских образовательных чтений. В настоящее время сохраняется уровень сложной эпидемической ситуации в столице и регионах России. Кроме того, учитывая невозможность прибытия представителей большинства заграничных епархий в Москву для участия в Чтениях, крайне затруднительным становится проведение в очном формате пленарного заседания и большинства секционных мероприятий XXIX Международных Рождественских образовательных чтений.

В ходе работы заседания участники обсудили организацию проведения Рождественских Чтений. Были подняты вопросы места, времени и формата работы Форума. Также членами ОргКомитета был затронут вопрос о соблюдении мер безопасности, в связи с угрозой распространения COVID-19.

Участники заседания обсудили возможные варианты проведения Форума и секционных мероприятий XXIX Международных Рождественских образовательных чтений в зависимости от развития ситуации.