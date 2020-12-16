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Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Фото: vk.com/ppmonastery

Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.

18 декабря, пятница

18.00 – всенощное бдение.

19 декабря, суббота, День памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца

10.00 – божественная литургия.

18.00 – всенощное бдение.

20 декабря, воскресенье, Неделя 28-я по Пятидесятнице

10.00 – божественная литургия

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.