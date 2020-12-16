Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Фото: vk.com/ppmonastery
Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.
18 декабря, пятница
18.00 – всенощное бдение.
19 декабря, суббота, День памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца
10.00 – божественная литургия.
18.00 – всенощное бдение.
20 декабря, воскресенье, Неделя 28-я по Пятидесятнице
10.00 – божественная литургия
Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/
Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.