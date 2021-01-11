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Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Фото: https://vk.com/ppmonastery

Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.

30 января, суббота

18.00 – Всенощное бдение;

31 января, воскресенье, Неделя 34-я по Пятидесятнице

10.00 – Божественная литургия.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.