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Глава Пскова посетила рождественскую литургию в Любятовской церкви

Глава Пскова Елена Полонская вместе с семьей побывала на службе в церкви Святителя Николая Чудотворца в микрорайоне Любятово. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

В церкви прошла рождественская литургия, которую возглавил настоятель храма протоиерей отец Владимир.

«Замечательный праздник сблизил православных христиан. И сегодня здесь собрались верующие, объединенные общей верой и молитвами. В конце богослужения отец Владимир поздравил присутствующих с великим праздником Рождества Христова и произнес рождественскую проповедь. Радует, что верующие приходят в храм вместе с детьми, ведь Рождество - это семейный праздник», - отметила Елена Полонская.

После торжественного богослужения православные семьи приняли участие в рождественском концерте. Его участниками стали певчие церковного хора, дети воскресной школы, прихожане храма. «Звучали флейта, саксофон, гитара; читались новогодние и рождественские стихотворения. Исполнители порадовали инструментально-хоровыми композициями. По окончании праздничного концерта дети получили сладкие подарки», - рассказала глава Пскова.

«Для меня как для человека верующего Рождество - это, прежде всего, духовный праздник. Простите друг другу старые обиды, помиритесь с близкими, проведите это время в кругу родных людей! С праздником вас, православные христиане!» - обратилась Елена Полонская к жителям Пскова.