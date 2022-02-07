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Помолиться о помощи в сохранении от всякого зла приглашают псковичей

Поклониться ковчегу с частицей мощей этого святого Феодора Стратилата могут псковичи в храме Александра Невского. Завтра, 21 февраля, отмечается день памяти великомученика. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте храма.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт храма Александра Невского

«Сегодня вечером и завтра до вечернего богослужения этот ковчег будет находиться в центре храма для поклонения молящимися. Приходите, дорогие братия и сестры, в это неспокойное время помолиться великомученику Федору, покровителю воинства, которому молятся о помощи в установлении мира, сохранении от всякого зла, даровании тихого и безмятежного жития», - говорится в сообщении.

Согласно житию, Феодор был талантливым, храбрым и красивым юношей. События, которые прославили Феодора, произошли в правление императора Ликиния. В этот период происходили обширные гонения на христиан, но император, увидев, что большинство из них с радостью идут на смерть за свою веру, в первую очередь стал преследовать высокопоставленных христиан. Феодор разделил судьбу Сорока Севастийских мучеников и других мучеников из числа окружения императора, пишет «Википедия».

Феодор родился в городе Евхаит (Малая Азия) и служил в императорской армии. Слава о его воинской доблести распространилась после того, как он убил змея, жившего недалеко от Евхаита. По преданию, этот змей жил в провале на пустынном поле, которое находилось на север от города. Раз в день он выбирался оттуда и в этот момент его жертвой мог стать любой зверь или человек. Насытившись, он возвращался в свое логово.

Феодор решил избавить город от этого чудовища и, не уведомив никого о своих намерениях, выступил против него со своим обычным вооружением. Придя на поле, он захотел отдохнуть в траве, но престарелая христианка Евсевия, в доме которой были погребены мощи Феодора Тирона, предостерегла его об опасности. Феодор помолился, сел на своего коня, и вызвал змея на бой. После того, как Змей выполз из подземного убежища, конь Феодора вскочил на него копытами и всадник поразил его.

Жители города, которые видели змеиное тело, связывали подвиг с верой Феодора и удивлялись силе христианства. После этого он был назначен военачальником (стратилатом) в городе Гераклее, где активно проповедовал христианство. Большая часть горожан была обращена им в христианскую веру.