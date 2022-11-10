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Колокола появятся на звоннице храма Николы со Усохи в Пскове

Колокола появятся на звоннице храма Святителя и Чудотворца Николы со Усохи в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом «МК в Пскове» сообщил настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора отец Алексей.

Сейчас колокола уже отлили в мастерской в Москве. Установят их, предположительно, на следующей неделе.

Планируется, что храм Николы со Усохи XV века станет центральным храмом Пскова на время реставрации Троицкого собора, которая продлится в 2023-2027 годах. Такое решение было принято потому, что это самый крупный храм из расположенных в центре Пскова.

Добавим, сейчас в храме также на регулярной основе ведутся службы, в том числе — с сурдопереводом для слабослышащих прихожан.