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Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах планируют освятить 15 января

Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах планируют освятить 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

В церкви святой великомученицы Варвары в Печорах завершаются ремонтно-реставрационные работы. Специалисты устранили аварийное состояние самого сруба памятника деревянного зодчества XVIII века, стропильной системы и куполов церкви, выполнили полный спектр ремонтно-реставрационных и инженерных работ.

В церкви установили системы обогрева и кондиционирования помещения, заменили проводку, установили двери и окна, выполненные по историческим образцам. Сейчас там завершается окраска стен, проходит монтаж отреставрированного иконостаса.

Специалисты также отреставрировали иконы верхнего яруса. Иконы нижнего яруса требуют более продолжительной работы реставраторов, поскольку сильнее пострадали от времени.

Легендарным настоятелем храма Святой Великомученицы Варвары с 1975 по 2021 год был протоиерей Евгений Пелешев, старейший священник Псковской епархии. Его дело продолжает сейчас иерей Дмитрий Головнев.