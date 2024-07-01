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Реставрация памятников обители продолжается в Мирожском монастыре

Реставрация памятников архитектурного ансамбля обители продолжается в Мирожском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

️С фасадов удалена штукатурка, проведена вычинка и замена камня. Восстановлен орнамент из кирпича на фронтоне звонницы. Проходят работы по замене кровли, установлены отреставрированные купола и кресты.

️По проекту планируется замена главных входных ворот под звонницей Стефановской церкви. Они выполняются по историческим аналогам.

Проведен демонтаж в братском корпусе. Выполнен демонтаж перегородок, построенных в послевоенное время. Будет восстановлено крыльцо.

Планируется, что общий объем ремонтно-реставрационных работ по трем памятникам архитектуры Стефановской церкви, колокольни и братскому корпуса завершится в 2025 году.

️Стефановская церковь - надвратный храм XVII в., на подклете.