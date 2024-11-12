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Фрески Анастасиевской часовни в Пскове могут не перенести зиму — фонд имени Елены Рерих

Фрески Анастасиевской часовни в Пскове могут не пережить зиму. Об этом написал президент благотворительного фонда имени Елены Рерих Павел Журавихин в обращении к начальнику ФАУ «Главгосэкспертиза» Игорю Манылову.

«Реставраторы не дают гарантий, что фрески Анастасиевской часовни, которые уже на протяжении двух лет (вместо полугода по регламенту) заклеены реставрационной бумагой для подготовки памятника переносу, смогут пережить предстоящую зиму в неотапливаемом помещении. Последствия такого печального итога в полной мере лягут на Главгосэкспертизу», - указал на проблему Павел Журавихин.

Ранее международный Совет Рериховских организаций имени С. Н. Рериха уже обращался к начальнику Главгосэкспертизы России Игорю Манылову с просьбой ускорить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту культурного наследия федерального значения «Анастасиевская часовня с росписями» в Пскове.