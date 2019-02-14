Церковь / Новости патриархии

РПЦ сравнивает урон России от абортов с потерями во Второй мировой войне

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов сопоставил количество абортов в России с последствиями страшной войны и заявил о необходимости переломить общественное сознание, которое, по его оценке, спокойно относится к этому вопросу, пишет «Интерфакс».

«Нам нужно выбрать между христианством и фашизмом. Мы ходим на "Бессмертный полк". Но это убили враги. А сколько убили мы сами? Побольше, чем на второй мировой войне, гораздо больше. Надо над этим задуматься», - заявил священник на форуме «Охрана репродуктивного здоровья семьи и ребенка: новые технологии и медицинская этика» в Москве.

Священник считает, что «массовое убийство русскими людьми русских детей страшнее Холокоста».

По его словам, россияне стали «очень старым народом», средний возраст которого - 40 лет. «Когда нам показывают Сирию, мы видим огромное количество детей, а у нас их как будто нет. Один ребенок, редко - два, а три - это считается многодетной семьей. А три и больше - это 4% населения», - посетовал глава патриаршей комиссии.

В этой связи он напомнил о постулате Гитлера для русских: чтобы они вымирали, аборт надо сделать «абсолютно приемлемым и совершенно желательным». «Сегодня, несмотря на победу над нацизмом, наше общество во многом живет в согласии с подобным планом (...) То есть народ "заточен" на самоубийство», - утверждал священник.

Кроме того, он призвал задуматься об этической и правовой стороне вопроса. «Замечательные слова "права эмбриона". Интересно, что такое "эмбрион"? Если у него появляются права, если он в отдельных случаях является пациентом? Может быть, он все-таки человек? Человек в коме - это вообще человек, или это "постэмбрион" какой-то? Может, тогда незачем на него деньги тратить? Может, тогда применить эвтаназию? Что ее тогда запрещают?» - заявил представитель РПЦ.

Попутно он выразил возмущение тем, что аборты в России делают в рамках системы обязательного медицинского страхования. «Самое отвратительное, что наше социальное государство, про которое мы читаем в Конституции, делает это за счет моих денег, которые я, священник, православный, с детства верующий в Бога, должен платить в качестве налогов», - сказал священник.

«Из этих налогов берут деньги на убийство детей, и объясняют это странными вещами: а то она пойдет в подвал к какой-то бабке. А что, бесплатно пойдет в подвал? Нет, тоже за деньги, и гораздо дороже, чем в хорошей медицинской клинике. Почему государство должно оплачивать убийство собственных граждан? Ребенок - это человек. Как бы это объяснить? А объяснить очень просто... Просто объяснять. Потому что это нужно продолбить железобетонные мозги, заточенные на убийство и, следовательно, самоубийство народа», - заявил представитель РПЦ.