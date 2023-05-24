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Рождество Иоанна Предтечи отмечают православные 7 июля

Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из великих христианских праздников, который отмечает весь православный мир 7 июля.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елисаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан, сообщает calend.ru.

О детских годах Иоанна известно только по рассказу евангелиста Луки. Иоанн был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елисаветы (из рода царя Давида) — пожилой бесплодной пары. Как повествует евангелист Лука, архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в Храме, возвестил о рождении у него сына, сказав «многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей» (Лк.1:13-17). Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот покарал его немотой.

После того, как Дева Мария узнала, что ее родственница Елисавета в положении, она пришла навестить ее и «когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа» (Лк.1:41).

Согласно Евангелию, рождение произошло на полгода раньше Иисуса, его родственника. В Евангелие упоминается о последующих годах детства Иоанна только вкратце, повествуется лишь то, что он «был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лк.1:80), то есть до достаточно зрелого возраста. Упоминается также, что отец Иоанна, Захария, был убит «между храмом и жертвенником» слугами Ирода (Мф.23:35).

Католическая церковь отмечает Рождество Иоанна Крестителя 24 июня.

Напомним, Иван Купала - древний славянский праздник, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Он относится к одному из главных праздников календаря славянских народов. Совпадает с Рождеством Иоанна Предтечи