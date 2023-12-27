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СМИ сообщили о похищении духовника патриарха, в прошлом насельника Псково-Печерского монастыря

Орловского предпринимателя Геннадия Цуркова задержали по подозрению в похищении схиархимандрита Илия (Ноздрина).

Момент похищения. Кадр: Telegram-канал Mash

Утверждается, что в ночь с 4 на 5 сентября неизвестные приехали в храм «Спорительница хлебов», вынесли схиархимандрита Илия с территории, посадили в автомобиль и уехали. Под подозрением — местный бизнесмен Геннадий Цурков. По информации Telegram-канала Mash, главная версия — выкуп, но рассматривают и личный конфликт. 7 сентября в городе Болхове Орловской области Цуркова задержали силовики. Он доставлен в Москву и арестован.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин). Фото: пресс-служба Челябинской епархии

Схиархимандрит Илия (Ноздрин) — духовник Оптиной пустыни и почётный житель Орловской области. Его называют личным духовником патриарха Московского Кирилла. Цурков был помощником Илия, вместе они открыли фонд, который собирал средства на строительство духовного центра Вятский Посад. Стоит отметить, что Илий с 1966 по 1976 год находился в Псково-Печерском монастыре.