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Видеоряд в честь владыки Тихона подготовили в правительстве Псковской области

Видеоряд в честь почётного гражданина Псковской области, владыки Крымского Тихона подготовили в правительстве региона. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Его вклад в развитие региона сложно переоценить», - отметил Михаил Ведерников и напомнил, что по инициативе владыки реализованы десятки проектов в сферах образования и культуры, обновлена инфраструктура Псково-Печерского монастыря, проведена колоссальная работа по сохранению псковского архитектурного наследия и многое другое.

«Но главное – его мудрость и духовная сила для многих стали примером и вдохновением на благие дела. Искренне поздравляю и желаю владыке доброго здоровья, крепости духа, сил и помощи божией! Сделали в правительстве области небольшой видеоряд!» - поделился глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что сегодня - 9-я годовщина архиерейской хиротонии владыки Тихона.