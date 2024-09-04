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Мощам преподобной Евфросинии Полоцкой смогут поклониться псковичи 29 октября

С 29 по 31 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится принесение в Псковскую епархию ковчега с частицей мощей святой преподобной Евфросинии Полоцкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Торжественная встреча состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе 29 октября в 8:50. Встречу ковчега с частицей мощей святой преподобной Евфросинии и божественную литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Святыня будет пребывать в главном храме города до 16:00 30 октября. В эти дни у мощей духовенством Псковской епархии будут совершаться молебны. Кафедральный собор будет открыт с 8:00 до 20:00.

30 октября в 16:00 духовенство совершит крестный ход на автобусе вокруг Пскова с мощами святой преподобной Евфросинии, после они будут перенесены в собор Рождества Иоанна Предтечи на подворье Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря в городе Пскове (улица Максима Горького, 3). На следующий день, 31 октября, в Иоанновском соборе в 9:00 будут совершены божественная литургия, праздничный молебен и проводы мощей в Великолукскую епархию.

В 2024 году исполняется 920 лет со дня рождения преподобной Евфросинии Полоцкой, основоположницы женского монашества на Руси, и 155 лет со дня канонизации преподобной Евфросинии Московской (в миру — великая княгиня Евдокия Дмитриевна), которая была супругой князя Дмитрия Донского, также причисленного Русской православной церковью к лику святых. Великую княгиню Евдокию Дмитриевну при жизни называли матерью, хозяйкой Москвы, а после кончины — покровительницей.

Принесение мощей святых Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской символично для народов России и Белоруссии, объединенных общей историей, культурой, святынями и ценностями. Принесение мощей этих святых — зримый символ единства верующих России и Белоруссии в рамках одной Поместной православной церкви. Немаловажным также является то, что в 2024 году исполнится 25 лет со дня создания Союзного государства России и Белоруссии, отметили в епархии.