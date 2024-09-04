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Состоялось принесение мощей преподобной Евфросинии Полоцкой на Псковскую землю

Принесение мощей преподобной Евфросинии Полоцкой на Псковскую землю состоялось 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Архиереи, сонм духовенства и множество псковичей встречают святыню в Свято-Троицком кафедральном соборе епархии. Встречу ковчега с частицей мощей святой преподобной Евфросинии и божественную литургию возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Святыня будет пребывать в главном храме города до 16:00 30 октября. В эти дни у мощей духовенством Псковской епархии будут совершаться молебны. Кафедральный собор будет открыт с 8:00 до 20:00.

30 октября в 16:00 духовенство совершит крестный ход на автобусе вокруг Пскова с мощами святой преподобной Евфросинии, после они будут перенесены в собор Рождества Иоанна Предтечи на подворье Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря в городе Пскове (улица Максима Горького, 3). На следующий день, 31 октября, в Иоанновском соборе в 9:00 будут совершены божественная литургия, праздничный молебен и проводы мощей в Великолукскую епархию.