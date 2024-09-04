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Священномученика Александра Гривского вспоминают 24 октября

24 октября - день памяти священномученика Александра Гривского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Псково-Печерский монастырь

Священномученик Александр родился 25 мая 1874 года в погосте Болчино Порховского уезда Псковской губернии в семье протоиерея Симеона Афанасьевича Гривского. Семья, в которой он родился, принадлежала известному в Псковской губернии роду Гривских. Представители этого рода оставили заметный след в истории Псковской губернии. Они подвизались на ниве образования, народного просвещения и культуры, многие становились священнослужителями.

Сыновья протоиерея Симеона Гривского шли по стопам отца. По окончании Псковской Духовной семинарии они приняли священный сан и служили священниками в разных приходах Псковской епархии.

В годы гонений XX столетия все трое братьев-священников стали мучениками за Христа.

Отец Александр был настоятелем Подоклинской Богоявленской церкви в 1918 г. был арестован, сильно избит и заключен в тюрьму г. Порхова.

11/24 октября 1918 года отца Александра расстреляли за «за принадлежность к контрреволюционному направлению и погромную проповедь в церкви». Он был одним из первых новомучеников Псковской епархии.

Священномученик Александр Гривский - дерзновенный и бесстрашный пастырь, не убоявшийся обратить обличительное пастырское слово против богоборческого режима и его адептов. Он служил Святой Церкви в священном сане 11 лет. Светлая память о нем в народе Божием, несмотря на годы, жива и поныне.

Историю его мученичества в видеосюжете ТК «СПАС» смотрите в группе монастыря в социальной сети «ВКонтакте».