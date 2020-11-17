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Церковь / Из первых уст

Простое счастье Рождества Христова: прихожане храма Успения с Полонища поделились секретами подготовки к празднику

05.01.2021 22:32|ПсковКомментариев: 0

По всему храму витает неповторимый смолистый еловый аромат. И еще чувствуется что-то неуловимое - наверное, это предвкушение доброго чудесного праздника, которого все ждут со дня на день. Пока женщины связывают веточки, которые укроют каркас рождественского вертепа, натирают до блеска подсвечники, создают композиции из лилий, мужчины устанавливают елочки. Дети развешивают на деревьях шарики, шишки и конфеты: сладости - не просто украшение, а самое настоящее угощение для маленьких прихожан псковского храма Успения с Полонища. Здесь так заведено: готовиться к празднику всем вместе - тогда и труд в легкость, и результат в радость!

Вертеп Рождества

Вот уже сотни лет у разных народов существует прекрасная традиция под Рождество Христово ставить в доме вертеп. Маленькие куклы — образы Младенца Христа и Богородицы, Иосифа, ангелов, пастухов, сделанные своими руками или купленные в магазине, становятся действующими лицами самого известного евангельского сюжета. И события двухтысячелетней давности как будто приближаются к нам.

Хранится эта традиция и в храме Успения с Полонища. Уроженка Пскова, а ныне жительница Санкт-Петербурга Анастасия перед Рождеством Христовым всегда приезжает в родной город, чтобы принять участие в создании вертепа. «Я пришла в храм, еще будучи ребенком, лет в 13, познакомилась с настоятелем отцом Андреем Вахрушевым, и с тех лет не расстаюсь с храмом ни на мгновение, - вспоминает она. - Я не могу находиться в другом городе, зная, что скоро праздник и нужна моя помощь. Я так устроена, это мой долг - приехать в Псков на Рождество».

Технология создания вертепа проверена годами: есть каркас, на который увязываются связки из еловых или сосновых веточек. Работают в перчатках - иначе все руки исколешь ароматными иголками. Но, признается Анастасия, это дело десятое: душу греет сознание того, что ты создаешь красоту на радость всем, что ты «потрудился во славу Божию».

Учесть надо все: и размер веточек, и направление их в общей связке («как в Тетрисе» - смеется Анастасия), ведь в результате должна получиться еловая уютная пещера, где разместятся фигурки героев Рождественского чуда - Богородицы, младенца Иисуса, волхвов, овечек. Они не меняются в храме годами, прихожане уже и не представляют без них своего праздника.

Вертеп и все убранство храма выдержано в единой цветовой гамме - золото с белым. Как говорит главный флорист Светлана, по образованию художник-оформитель, в этом году хотелось создать ощущение снега, зимы и торжества. В разное время храм украшали и в голубой гамме, и в красных тонах - так, чтобы и прихожан порадовать, и гостей, и туристов, которые частенько сюда заглядывают.

«Мы знакомы с отцом Андреем давно, около 15 лет, - рассказывает Светлана. - Он пригласил нас однажды в храм, и вот сейчас уже мы ходим на все праздники, получаем удовольствие от этого, заряжаемся позитивом и развиваемся: у нас в городе редко кто так грандиозно украшает храм. А мы учимся, набираемся опыта. За годы совместной работы чего только не было: и яркие цветочные композиции, и летние из полевых цветов, и рождественские. При этом важно выдержать общую цветовую гамму и сохранить сдержанность».

По-семейному

В этом году на создание вертепа ушло рекордно небольшое количество времени - всего шесть часов (если не учитывать этап нарезания еловых веток - и того меньше, четыре часа!). Дело в том, что желающих принять участие в общем труде оказалось больше, чем в прошлые годы.

«У нас очень дружный приход, это почти как наша семья, - объясняет прихожанка храма Ирина. - Для нас создание вертепа перед Рождеством - это традиция. Люди очень ждали этого момента и хотели внести свою лепту - Я замечаю, что с каждым годом активность людей все больше и больше, они ощущают духовную необходимость в участии в общем добром деле. И для нашего прихода это один из объединяющих моментов. В процессе подготовки к празднику мы знакомимся и общаемся, дети и взрослые, в едином порыве. Сам праздник Рождества Христова по своей атмосфере необыкновенный, а ожидание и подготовка к нему - это тоже очень важное событие для нас».

Все подключаются к процессу, и если поначалу есть переживания - как получится, удастся ли уложить все гладко и красиво, веточка к веточке, то к завершению работы появляется ощущение чуда и волшебного преображения: по сути дела, из разрозненных частиц появляется нечто целое, а из десятков людей, у каждого из которых свои заботы, мысли и чаяния, - складывается большая семья.

Во главе ее - отец настоятель. Как признаются прихожане, без него - никуда. «Мы знаем, что он всегда с нами: он и мудрым советом поможет, и шуткой подбодрит, и в общем деле участие примет», - говорит Ирина. Полюбовавшись плодом рук своих, все собираются пить чай, делятся эмоциями, и все понимают: каждый вложил в красоту праздника часть своей души. А значит, Рождество станет радостным и необыкновенным для всех, кто соприкоснется с этой историей в обычном псковском храме.

«А потом мы с этим же настроением возвращаемся домой, но ощущение праздника никуда не исчезает, - рассказывает Ирина. - Мы обсудили, кто как готовится к Рождеству Христову, фотографиями обменялись. Храм дает мощный толчок к преображению своей жизни: украсив его, мы получили уникальный эмоциональный заряд, и украсили свои дома».

Конечно же, в украшении храма к Рождеству приняли посильное участие и дети прихожан. В том числе и подростки, которых сегодня, как говорят многие, «из Интернетов не вытащишь».

Спрашиваю, как же удалось приобщить ребят к жизни храма. «Я считаю, все идет из семьи: как ведут себя родители, так ведут себя дети, это полная копия родителей, - уверена Анастасия. - Если родители увлечены и вкладывают душу в какое-то дело, дети будут делать так же. Дети наших прихожан с удовольствием ходят в воскресную школу, участвуют в конкурсах, делают поделки, участвуют в сценках, они живут этим, как любые нормальные дети, которым хочется быть вместе. Моей дочери два года, она любит находиться в храме. Дети чувствуют здесь спокойную душевную атмосферу, которая располагает к себе. Здесь все добрые, все друг друга любят».

«Приглашаем вас навестить наш храм и увидеть все воочию!», - повторяет, не сговариваясь, каждый прихожанин храма Успения с Полонища. И вспоминается в разговоре с ними, что слово «счастье» в русском языке - одного корня со словами «участие» и «часть», что счастье невозможно в одиночку. А в Рождество Христово - тем более.

Елена Никитина

Теги: #Рождество #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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