Культура

Псковский хоровой коллектив стал лауреатом международного конкурса

Хоровой коллектив островской гимназии «Весна» получил диплом лауреата I степени во всероссийском конкурсе-фестивале «Серпантин Искусств», а также диплом лауреата I степени на международном конкурсе «Wow art awards». Об этом сообщается в газете «Островские вести».

Фото: гимназия «Весна»

Руководитель хорового коллектива - Елена Александрова. Ей вручили Благодарность за бесценный вклад в сохранение традиций представленного жанра, расширение географических границ искусства, яркое представление талантов своего региона.

А также за развитие творческих способностей участников, за поддержку коллективов в их стремлении участвовать в певческой фестивальной жизни.