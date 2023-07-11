Политика

Для российских чиновников напишут специальные словари

Должностным лицам законодательно не разрешено использовать иностранные слова, имеющие аналоги в русском языке. А вот заимствования, которым не нашлась замена, соберут в специальных словарях. Их будут издавать раз в пять лет в электронном виде. Рядом со словами укажут не только их значения, но и сферу использования. Такое постановление правительства вступило в силу 11 июля.

Закон, подписанный Владимиром Путиным 28 февраля, ввел понятие «нормы современного русского литературного языка». Эти нормы зафиксируют на специальных информационных ресурсах, в грамматиках и справочниках. Чиновникам нельзя будет использовать заимствования, за исключением тех, у которых нет русских аналогов. А какие иностранные слова можно писать в законах, произносить с трибуны и во время интервью, должностные лица узнают из словарей.

Постановление правительства от 28 июня 2023 года, размещенное на портале нормативно-правовых актов, содержит требования к словарям для чиновников, которые должны быть написаны до 1 января 2025 года. Справочники разместят в открытом доступе в интернете. Их сформируют на основе толкового, орфографического, орфоэпического и фразеологического словарей, учитывая синонимы, антонимы, топонимы, сокращения и аббревиатуры.

Раз в пять лет словари будут обновлять и при необходимости включать туда новые слова. В них войдет общеупотребительная современная русская литературная лексика, необходимая для полноценного функционирования государственного языка Российской Федерации, сказано в тексте постановления. В справочнике укажут иностранные слова, не имеющие общеупотребительных русских аналогов. В том числе речь идет о тех заимствованиях, которые отличаются от сходного по значению русского слова стилистической характеристикой или оттенком значения.

В государственном языке могут остаться многие термины из экономики, сказал в интервью «Парламентской газете» директор департамента научной деятельности Института русского языка имени Пушкина доцент Андрей Щербаков. Он считает, что шанс войти в словарь разрешенных для чиновников слов есть у «лизинга», «коворкинга», «мерчандайзинга» — заменить их можно только словосочетаниями или целыми предложениями. А вот вместо «секвестра» проще говорить «сокращение», «стагнация» переводится как «застой», а «легитимный» — это законный.

Согласно Закону «О государственном языке РФ», русский язык обязательно использовать в деятельности органов госвласти разных уровней, организаций всех форм собственности, в делопроизводстве и в судопроизводстве, при подготовке и проведении выборов и референдумов, при опубликовании международных договоров и законов. На госязыке ведут переписку различные ведомства, а органы власти отвечают на запросы граждан. Русский обязателен в рекламе, при публичном исполнении произведений литературы, искусства, народного творчества, в государственных информационных системах.

«Нормативные словари в первую очередь предназначены для органов государственной власти: исполнительной, законодательной, судебной, так как эти сферы попадают в перечень тех, где русский язык должен использоваться как государственный», — пояснил Андрей Щербаков. Также словарями будут пользоваться СМИ, учреждения культуры и образования. Обычные люди вправе использовать любые иностранные заимствования без ограничений.

Комментируя закон, запрещающий чиновникам без причины употреблять иностранные слова, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратила внимание, что русский язык засорили заимствования. Речь идет как о разговорном языке, так и о речи журналистов и госслужащих.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов посоветовал «всем органам власти следить, чтобы русский язык не коверкался, не было заимствований из иностранных языков». А стимулом для повышения грамотности могли бы стать штрафы для чиновников, которые чересчур увлекаются иностранными словами, считают парламентарии. «Безусловно, за это надо штрафовать, система наказаний должна быть», — сказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Но сначала надо издать словарь, чтобы было понятно, за что конкретно наказывать нарушителей.