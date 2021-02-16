Общество

Волонтерство решили развивать в великолукском СИЗО

Сотрудники следственного изолятора №2 обсудили вопросы развития волонтерства в уголовно-исправительном учреждении с руководителями местных общественных организаций. В разговоре приняли участие начальник отдела по молодежной политике в Великих Луках Яна Васюцкая и руководитель центра добровольчества Елена Смирнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной пресс-службе областного УФСИН.

В ходе беседы стороны обсудили работу системы добровольчества в следственном изоляторе №2, коснулись специфики организации волонтерской деятельности. Итогом встречи стало согласование плана мероприятий по развитию добровольчества, а также договоренность о взаимодействии и оказании консультативной помощи в этом направлении.

В СИЗО-2 на постоянной основе действует волонтерская группа. Возглавляет ее главный бухгалтер учреждения майор внутренней службы Илья Феоктистов. В ближайших планах — участие добровольцев во всероссийской акции помощи пожилым и маломобильным людям «Мы вместе», а также подготовка к празднованию важной даты – Дня Победы.