Общество

Контроль за борьбой с борщевиком ужесточат в Псковской области

Об ужесточении контроля за борьбой с борщевиком в Псковской области предупредил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству Николай Романов. Об этом он заявил в ходе совещания с сельскохозяйственными товаропроизводителями 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«В прошлом году в связи с пандемией были запреты на выезды и проверки, соответственно, и штрафов оформили очень мало. Поэтому я вас предупреждаю: все федеральные структуры оголодали. В этом году "Ящик Пандоры" открывается, мало не покажется. Контроль будет жесткий, проверок будет много», - сказал Николай Романов.



При этом он заметил, что комитет готов оказать финансовую поддержку муниципалитетам в вопросе борьбы с борщевиком. Частные фермерские хозяйства он призвал решать проблему с опасным растением самостоятельно.