Общество

В России планируют увеличить штраф за реабилитацию нацизма в интернете

Члены всех фракций Госдумы предложили поправки, предусматривающие уголовный штраф до 5 млн рублей за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

Предлагается законодательно закрепить, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны наказываются штрафом в размере до 3 миллионов рублей. Если же такие высказывания или сведения распространялись через СМИ и интернет, то сумма составит от 2 млн до 5 млн рублей.

Согласно действующей редакции УК, штрафы за это составляют до 300 тысяч рублей и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей соответственно.