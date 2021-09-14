Общество

Контрольное управление самостоятельно закрашивает наркограффити в Пскове

Контрольное управление администрации Пскова самостоятельно закрашивает наркограффити на стенах домов. Об этом сообщила начальник управления Наталья Симонова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 сентября.

«Если есть собственник у здания, строения, сооружения, то пытаемся воздействовать на него. И он обязан закрасить эти нарконадписи. Устранять их нужно здесь и сейчас. Поэтому, порой не дожидаясь собственников, сотрудники контрольного управления самостоятельно их закрашивают. Вопрос очень острый и актуальный. Чем меньше людей, особенно среди молодежи, увидят эти надписи, тем будет лучше. Поэтому приняли решение, что если не удается быстро, оперативно найти собственника здания, строения, сооружения, то мы это будем делать собственными силами», — рассказала Наталья Симонова.

Она напомнила, что с этой проблемой также борется и УКОН УМВД России по Псковской области. «Они также привлекают волонтеров, собственников, делают это и своими силами, — отметила начальник контрольного управления. - Если вы видите эти надписи, то всегда можете обратиться к ним, так и к нам, в контрольное управление. Мы очень быстро отреагируем, практически моментально».