Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
скидки от «Подружки»
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
За сильную Россию и благополучие людей
ТОП-11 детских секций в Пскове
Новый язык с нуля
«Новые люди» выяснили опасения псковичей
до победного!
рейдерский захват
Пробные уроки в IT-академии
концерт Артура Руденко
Предупреждают Только раз
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
господдержка бизнеса и инвесторов
 
 
 
ещё Общество 14.09.2021 15:2710 ЛДПР: С заботой о простых гражданах 15.09.2021 18:252 Ледовую арену планируют построить на Запсковье 15.09.2021 17:520 Контрольное управление самостоятельно закрашивает наркограффити в Пскове 15.09.2021 17:370 Как попасть на прием к судебным приставам, рассказали псковичам 15.09.2021 17:270 Обладательница титула «Миссис Псков - 2020» приняла участие в титульной фотосессии 15.09.2021 17:230 Определены победители областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2021»
 
 
 
Самое популярное 13.09.2021 13:157 Новый поезд начнет курсировать в Псковской области с 1 октября 14.09.2021 19:320 Мертвого бизнесмена обнаружили в Великих Луках 13.09.2021 19:301 Новый очаг COVID-19 выявили в школе в Псковской области 13.09.2021 13:271 Синоптики не исключают двойного бабьего лета в Псковской области 14.09.2021 16:162 Петербуржец на «БМВ» устроил массовое ДТП под Псковом. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Контрольное управление самостоятельно закрашивает наркограффити в Пскове

15.09.2021 17:52|ПсковКомментариев: 0

Контрольное управление администрации Пскова самостоятельно закрашивает наркограффити на стенах домов. Об этом сообщила начальник управления Наталья Симонова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 сентября.

«Если есть собственник у здания, строения, сооружения, то пытаемся воздействовать на него. И он обязан закрасить эти нарконадписи. Устранять их нужно здесь и сейчас. Поэтому, порой не дожидаясь собственников, сотрудники контрольного управления самостоятельно их закрашивают. Вопрос очень острый и актуальный. Чем меньше людей, особенно среди молодежи, увидят эти надписи, тем будет лучше. Поэтому приняли решение, что если не удается быстро, оперативно найти собственника здания, строения, сооружения, то мы это будем делать собственными силами», — рассказала Наталья Симонова.

Она напомнила, что с этой проблемой также борется и УКОН УМВД России по Псковской области. «Они также привлекают волонтеров, собственников, делают это и своими силами, — отметила начальник контрольного управления. - Если вы видите эти надписи, то всегда можете обратиться к ним, так и к нам, в контрольное управление. Мы очень быстро отреагируем, практически моментально».

Теги: #администрация Пскова #псков #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы предложение изменить условия включения отопления - начинать сезон раньше?
В опросе приняло участие 211 человек
15.09.2021, 19:010 В Невеле водитель «семерки» сбил велосипедиста 15.09.2021, 18:480 Не состоялись еще два аукциона на ремонт дворов в Пскове 15.09.2021, 18:254 Ледовую арену планируют построить на Запсковье 15.09.2021, 18:220 Канализационный коллектор в Псковском районе реконструируют
15.09.2021, 18:090 Виновнику ДТП со сбитой насмерть велосипедисткой в Пскове оставили в силе приговор 15.09.2021, 18:000 На 15 улицах в Дно проведут ямочный ремонт 15.09.2021, 17:520 Контрольное управление самостоятельно закрашивает наркограффити в Пскове 15.09.2021, 17:430 Об интеграции России и Белоруссии поспорили участники предвыборных дебатов на радио «Эхо Москвы» в Пскове
15.09.2021, 17:370 Как попасть на прием к судебным приставам, рассказали псковичам 15.09.2021, 17:310 Арт-показ «Сквозь горизонт» состоится в псковской библиотеке 15.09.2021, 17:270 Обладательница титула «Миссис Псков - 2020» приняла участие в титульной фотосессии 15.09.2021, 17:230 Определены победители областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2021»
15.09.2021, 17:200 Дополнительную форму голосования применят на территории Стругокрасненского района 15.09.2021, 17:150 Великолучанку обокрали на рабочем месте 15.09.2021, 17:095 Владимир Жириновский: Только ЛДПР всегда говорит правду 15.09.2021, 17:030 Наталья Симонова о борьбе с «автохамами», борщевиком и наркограффити
15.09.2021, 16:560 В Великих Луках начинают подачу тепла в социальные учреждения 15.09.2021, 16:550 Главврачом Себежской районной больницы стал Алексей Прокофьев 15.09.2021, 16:500 Михаил Ведерников поручил выделить Локнянскому району средства на строительство скважины 15.09.2021, 16:441 Избирательные участки в Псковской области обследует ОМОН
15.09.2021, 16:300 Ограждение установят вокруг школы №24 в Пскове 15.09.2021, 16:151 Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед 15.09.2021, 16:100 Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Острове 15.09.2021, 16:090 Себежанин стал победителем конкурса туристических видеопрезентаций
15.09.2021, 16:001 Уникальное для региона учреждение открыло управление ФСИН в Великих Луках 15.09.2021, 15:540 По районам Псковской области ездит «Газель» ЛДПР 15.09.2021, 15:480 Порховича будут судить за незаконную продажу алкоголя 15.09.2021, 15:450 Названы площадки, где псковичи могут законно продать овощи и фрукты
15.09.2021, 15:390 День без осадков прогнозируют в Псковской области 16 сентября 15.09.2021, 15:340 Новая воркаут-площадка появилась у школы в Великих Луках 15.09.2021, 15:260 Псковичам рассказали, куда жаловаться на парковку автомобилей на газонах 15.09.2021, 15:221 «Голливуд» планируют воссоздать в Пушкинских Горах
15.09.2021, 15:150 Подать заявку на доведение газа до участка теперь можно на Госуслугах 15.09.2021, 15:121 Печорские борцы стали победителями турнира по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге 15.09.2021, 15:070 Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в Пскове 15.09.2021, 14:530 Дебаты на «Эхо Москвы» в Пскове: последний раунд перед выборами. ВИДЕО
15.09.2021, 14:520 В Печорах судимого мужчину отправили в колонию за грабеж и разбой 15.09.2021, 14:480 Наталья Симонова призвала псковичей своевременно обрабатывать участки от борщевика 15.09.2021, 14:300 Нелегальные сигареты изъяли из магазина в Пскове 15.09.2021, 14:280 Футболисты псковского «Горводоканала» вышли в плей-офф всероссийского турнира
15.09.2021, 14:150 Псковичам дали советы по подготовке автомобиля к осеннему сезону 15.09.2021, 14:062 В Псковской области организуют очное посещение пациентов в медицинских стационарах 15.09.2021, 13:590 Всероссийский квест «Технолидеры будущего» прошли псковские школьники 15.09.2021, 13:540 Развивайся или проваливай: мастер-приемщик раскрыл тайны автосервиса FIT SERVICE
15.09.2021, 13:460 Создание инклюзивного пространства в учреждениях культуры обсудят в Пскове 15.09.2021, 13:421 Социальное такси будет работать в дни голосования в Пскове 15.09.2021, 13:380 Псковские студенты колледжей впервые напишут всероссийские проверочные работы 15.09.2021, 13:311 Почти полтонны белорусских овощей не пропустили в Псковскую область
15.09.2021, 13:281 В России не будут вводить новые ограничения из-за COVID-19 15.09.2021, 13:260 ВТБ: Доля фишинга в мошеннических атаках выросла вдвое 15.09.2021, 13:230 Псковское УМВД напомнило о повышении штрафов за нарушение правил предвыборной агитации 15.09.2021, 13:170 Сеть магазинов косметики «Подружка» предлагает скидки до 70% на тысячи товаров
15.09.2021, 13:070 Региональный омбудсмен выявил нарушения в изоляторе отдела полиции в Дедовичах 15.09.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция дебатов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 15.09.2021, 12:510 Следователи просят поделиться информацией о смерти великолукского бизнесмена 15.09.2021, 12:484 Частушки про губернатора спели жители Псковской области. ВИДЕО
15.09.2021, 12:330 Житель Дедовичского района украл банную печь 15.09.2021, 12:272 Псковская школьница получила медсправку после жалобы в соцсетях 15.09.2021, 12:231 В Новом Изборске на нашли хозяина опасного моста 15.09.2021, 12:181 Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привившихся от COVID-19
15.09.2021, 12:160 Дебаты на «Эхо Москвы» в Пскове: последний раунд перед выборами 15.09.2021, 12:120 Публичные слушания по вопросу планировки микрорайона на Запсковье пройдут 19 октября 15.09.2021, 12:060 Водителей просят убрать припаркованный транспорт с улицы Гущина в Пскове 15.09.2021, 12:000 Политика и бизнес Олега Брячака
15.09.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Натальей Симоновой 15.09.2021, 11:554 Сдвинулись сроки завершения строительства Северного обхода Пскова 15.09.2021, 11:530 Михаил Ведерников открыл конкурс «Ветеранское подворье – 2021» в Локне 15.09.2021, 11:491 Псковичам напомнили о штрафах за незаконный сбор клюквы
15.09.2021, 11:382 Проезд по новому обходу Петербурга будет платным 15.09.2021, 11:340 Еще 97 человек заразились коронавирусом в Псковской области, трое скончались 15.09.2021, 11:301 Петр Алексеенко: Коммунисты намерены восстановить доверие народа к власти 15.09.2021, 11:240 Новое оборудование появилось в псковском Центре лечебной педагогики
15.09.2021, 11:190 Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз комплектующих для компьютеров 15.09.2021, 11:151 Ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 15.09.2021, 11:120 Светофоры не работают на двух перекрестках на Завеличье 15.09.2021, 11:100 Почти 5 километров сетей теплоснабжения заменили в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.