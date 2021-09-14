Контрольное управление самостоятельно закрашивает наркограффити в Пскове

Контрольное управление администрации Пскова самостоятельно закрашивает наркограффити на стенах домов. Об этом сообщила начальник управления Наталья Симонова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 сентября.
Она напомнила, что с этой проблемой также борется и УКОН УМВД России по Псковской области. «Они также привлекают волонтеров, собственников, делают это и своими силами, — отметила начальник контрольного управления. - Если вы видите эти надписи, то всегда можете обратиться к ним, так и к нам, в контрольное управление. Мы очень быстро отреагируем, практически моментально».