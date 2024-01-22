Общество

Дознаватели МЧС России возбудили порядка тысячи уголовных дел по фактам пожаров за год

Дознаватели МЧС России возбудили порядка тысячи уголовных дел по фактам пожаров за год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сегодня, 23 января, дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы МЧС России отмечают 96 лет службы. Специалисты устанавливают причины пожаров и выявляют виновных.

«Дознание по пожарам - это одно из самых сложных направлений в расследовании происшествий и преступлений. В системе МЧС России – почти 3 тысячи дознавателей. И только за прошлый год ими рассмотрены свыше 667 тысяч сообщений о происшествиях. Из них в 136 тысячах случаев усматривались признаки преступлений, связанных с пожарами. По результатом проверок было возбуждено порядка 1000 уголовных дел», - отметил глава МЧС России Александр Куренков.

В прошедшем году органы дознания МЧС России созданы в Главных управлениях по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям. Дознавателями в новых субъектах уже рассмотрены порядка 5 тысяч сообщений о происшествиях.