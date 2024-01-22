Дознаватели МЧС России возбудили порядка тысячи уголовных дел по фактам пожаров за год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сегодня, 23 января, дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы МЧС России отмечают 96 лет службы. Специалисты устанавливают причины пожаров и выявляют виновных.
«Дознание по пожарам - это одно из самых сложных направлений в расследовании происшествий и преступлений. В системе МЧС России – почти 3 тысячи дознавателей. И только за прошлый год ими рассмотрены свыше 667 тысяч сообщений о происшествиях. Из них в 136 тысячах случаев усматривались признаки преступлений, связанных с пожарами. По результатом проверок было возбуждено порядка 1000 уголовных дел», - отметил глава МЧС России Александр Куренков.
В прошедшем году органы дознания МЧС России созданы в Главных управлениях по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям. Дознавателями в новых субъектах уже рассмотрены порядка 5 тысяч сообщений о происшествиях.