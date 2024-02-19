Общество

Свободный доступ к трем рекам и озеру требуют открыть для жителей Гдовского района

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушение права граждан на свободный доступ к водным объектам общего пользования в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Жители деревни Голышкино Гдовского района коллективно обрались в прокуратуру, ведомство организовало проверку и установило, что в районе населенного пункта имеются ограничения в доступе граждан к озеру Голышкинское, рекам Плюсса, Гать и Любовица.

В прокуратуре напомнили, что в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации реки, озера, пруды, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными водными объектами. Граждане вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Природоохранная прокуратура внесла представление в адрес главы Гдовского района.