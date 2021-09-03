Происшествия

Фигурант уголовного дела из Великих Лук выращивал на даче коноплю

Факт незаконной культивации наркосодержащих растений выявили сотрудники МО МВД России «Новосокольнический». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с весны до середины лета неизвестный на дачном участке в двух крытых теплицах выращивал кусты конопли. Выяснилось, что владелец посадок — великолучанин 1982 года рождения. Полиция с надворных построек в СНТ Новосокольнического района изъяла 30 кустов наркосодержащих растений.

По данному факту проводится проверка. В ведомстве добавили, что на мужчину ранее уже заведено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации за аналогичное деяние.